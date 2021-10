Attacco hacker: Zingaretti riferisce alla Pisana, banca dati in salvo ma episodi continui (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, l’assessora Lombardi ha rassicurato: “I servizi essenziali relativi alle attività di emergenza del 112, del 118, dei centri trasfusionali, del pronto soccorso e della protezione civile non sono mai stati interrotti, né compromessi, anche nel corso delle attività investigative volte ad appurare la dimensione dell’incidente. Le attività di vaccinazione sono anch’esse proseguite senza interruzioni. Il servizio di prenotazione dei predetti vaccini e il call center di supporto allo stesso sono stati ripristinati nella giornata del 6 agosto, prima che si rendessero disponibili nuovi slot di somministrazione. Infatti, al momento dell’incidente informatico, gli slot prenotati erano già occupati fino al successivo 13 agosto, quindi non c’è stata assolutamente interruzione nelle attività di vaccinazione”. Attualmente, ha concluso l’assessora alla Trasformazione digitale del Lazio, “I sistemi sono stati tutti bonificati e che, quindi, gli applicativi che sono stati oggetto dell’attacco sono stati integralmente reinstallati da zero, anziché essere ripristinati quelli compromessi”. (Rer)