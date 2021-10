Legge Bilancio: Licheri (M5s), superbonus simbolo di riscatto economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il superbonus è un "braccio portante della transizione ecologica ed energetica. Oggi abbiamo letto sui giornali 'superbonus prorogato fino al 2023 ma escluse le villette'. Ecco, il nostro pensiero non va alle ville, ma alle case dei nostri contadini, delle aree rurali, delle case dei centri più piccoli, in cui vivono le fasce più deboli della popolazione. E in più dobbiamo considerare il contesto produttivo: elettricisti, tornitori, idraulici, piccoli imprenditori edili stavano vedendo la luce finalmente". Lo afferma Ettore Licheri, capogruppo M5s al Senato, intervenendo dopo le comunicazioni del premier Draghi in vista del consiglio Ue. "Il superbonus ha quasi smesso di essere una misura del M5s, perché è il simbolo del riscatto economico del paese post- pandemia. Miglioriamolo, senza frustrarlo", ha concluso. (Rin)