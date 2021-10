© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea degli azionisti di Generali si riunirà il prossimo 29 aprile per approvare il bilancio d’esercizio della capogruppo al 31 dicembre 2021 e per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione. E' quanto emerge dal calendario degli eventi societari per il 2022.(Rin)