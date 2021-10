Umbria: Peppucci (Lega), mozione sulle restrizioni annunciate da Inps

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale dell'Umbria Francesca Peppucci (Lega) ha annunciato una mozione con cui si chiederà l’impegno della giunta regionale “a confrontarsi con il governo e con tutti gli organi competenti, affinché venga almeno ripristinata la situazione precedente al messaggio dell’Inps, e sia garantita dignità alle persone con invalidità e ridotta capacità lavorativa”. Peppucci ha dichiarato: “La comunicazione dell’Inps, che prende atto della sentenza di Cassazione numero 18926 stabilisce che ‘l’assegno mensile di assistenza di cui all’articolo 13 della legge 118/1971 sarà liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario’, quindi le persone con invalidità tra il 74 per cento e il 99 per cento, per poter beneficiare ancora dell’assegno di invalidità di 287 euro mensili, non dovranno svolgere alcuna attività lavorativa. Prima delle nuove indicazioni Inps, per coloro che presentavano una ‘ridotta capacità lavorativa’, era possibile lavorare e beneficiare dell’assegno mensile di invalidità di 287 euro mensili, rispettando il requisito reddituale di 4.931 euro l’anno, alle persone con invalidità tra il 74 per cento e 99 per cento era quindi lasciata la possibilità, lavorando, di integrare le proprie entrate di un altro minimo, circa 400 euro mensili”. (segue) (Ren)