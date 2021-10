Umbria: Peppucci (Lega), mozione sulle restrizioni annunciate da Inps (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Peppucci ha dichiarato: “La lettura più restrittiva dell’assegno mensile di invalidità mette le persone invalide di fronte ad una scelta difficile, quella di dover rinunciare all’attività lavorativa o all’assegno. Ritengo che siamo di fronte a una ingiustizia sociale, dove alle persone con invalidità parziale, viene limitata la possibilità di esprimere sé stessi attraverso il lavoro, di essere parte attiva della società, facendo leva sull’assegno sociale mensile che comunque non ne permette la sopravvivenza. Inevitabilmente una persona che percepisce 287 euro mensili è obbligata a trovare un’occupazione che gli permetta di rispondere almeno ai bisogni primari di vita rispetto al proprio stato di salute. Con la nuova interpretazione si va ad escludere dalla vita civile una persona invalida che ottiene un assegno miserevole". Quindi il consigliere regionale umbro della Lega ha concluso: "Una persona con limitata capacità lavorativa che trova un’occupazione, con il nuovo messaggio Inps, risulterebbe come se non fosse più invalida e la società non dovesse più sostenerla, ma per gli invalidi tra il 74 per cento e 99 per cento, con ridotta capacità lavorativa, non è solo una questione economica, ma prima di tutto di dignità”. (Ren)