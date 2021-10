Caporalato: Viminale, alle 15 insediamento Consulta con Lamorgese, Orlando e Patuanelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si insedia oggi al Viminale, alle 15.00, alla presenza del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, e del presidente del Consiglio nazionale di Anci, Enzo Bianco, la Consulta per l’attuazione del Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato sottoscritto il 14 luglio ultimo sccorso. Ne dà notizia il Viminale in un comunicato. L’Organismo, che sarà presieduto da Roberto Maroni, avrà il compito di dare impulso alle iniziative contro il caporalato previste, prevalentemente a livello locale, nell’ambito del Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito del Viminale.(Com)