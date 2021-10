Lavoro: Cisal, importanti novità su controllo, si investa su prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci soddisfano i contenuti del decreto fiscale 2022 legati alla sicurezza sul lavoro. Riteniamo importanti le novità in materia di sospensione dell'attività, di potenziamento dell'ispettorato nazionale del lavoro e più in generale di coordinamento dell'attività di vigilanza, alla luce del crescente numero di morti sul lavoro". Lo ha detto il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro commentando il decreto approvato in Consiglio dei ministri. "La Cisal, anche attraverso il proprio rappresentante Paolo Varesi, ha sin da subito sostenuto le proposte organizzative avanzate dal nuovo direttore capo dell'Inl Bruno Giordano condividendone pienamente lo scopo. Dal canto suo la Confederazione è fortemente impegnata sul fronte della prevenzione attraverso la presenza in Commissione consultiva permanente, per mezzo dei propri Ccnl i cui contenuti dedicano molta attenzione al tema della tutela della salute e della sicurezza e per ultimo attraverso i propri organismi paritetici. In particolare Enbic Sicurezza ha promosso una campagna di formazione e di sensibilizzazione in favore di lavoratori e datori di lavoro al fine di renderli consapevoli dei propri obblighi. Enbic sicurezza collabora attivamente con le imprese per la realizzazione di adeguati modelli di prevenzione e protezione. Questa attività sta dando risultati eccellenti confermando il ruolo sociale di Cisal sul tema della sicurezza motivo per cui moltissimi lavoratori guardano alla nostra Confederazione con elevato interesse".(Ren)