Covid: Donnet (Generali), ora è il momento di camminare senza stampelle

- Nonostante perduri l’incertezza legata allo sviluppo di ulteriori varianti del Covid-19, lo scenario di oggi prevede, anche grazie alla diffusione dei vaccini, una ripresa dell’economia globale nel 2021, sostenuta dalle politiche espansive, sia monetarie sia fiscali. Lo ha detto Philippe Donnet, amministratore delegato di Generali, intervenendo oggi all’Insurance Day 2021 di Milanofinanza e Accenture. “Il sostegno delle banche centrali all’economia globale negli ultimi diciotto mesi è davvero stato molto forte, ma adesso è tempo di tornare a camminare senza stampelle: Generali sarà un gruppo assicurativo e di asset management con un modello di distribuzione basato sulla forza della nostra rete capillare di agenti, una offerta multicanale e una forte attenzione alle tecnologie digitali”, ha spiegato, aggiungendo che il Leone è stato “tra i primi a cambiare il business Vita, e oggi puntiamo sui prodotti ibridi e stiamo anche continuando a rafforzarci nell’asset management, una componente sempre più fondamentale per rafforzare la nostra offerta e proseguire nella nostra crescita”. L’attuale piano strategico, ha continuato, prevede opportunità di crescita sia organica sia per linee esterne in tutti i business in cui siamo presenti: nel ramo Vita, nel business Health e Protection e in quello Unit-Linked; nel segmento Danni, con una accelerazione nell’offerta dei prodotti per piccole e medie imprese e nel business Non Auto, dove la profittabilità è più elevata. (Rin)