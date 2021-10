Export: Latini (Sace), da inizio pandemia mobilitati 67 miliardi di euro a favore delle imprese italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’inizio della pandemia di Covid-19 Sace ha mobilitato complessivamente 67 miliardi di euro a favore delle imprese italiane, consentendo loro di mantenere la loro operatività ma senza perdere il focus sull’export. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Sace, Pierfrancesco Latini, intervenendo al roadshow “Destinazione Export”. “Sace da 40 anni è a sostegno delle aziende italiane, con più di 22 mila aziende servite attraverso una famiglia di prodotti assicurativi e finanziari sempre più integrata e tra le più complete a livello internazionale. Siamo intervenuti a sostegno dell’export ma non ci siamo fermati a questo: la nostra missione si è estesa oltre il tradizionale sostegno all’export con l’obiettivo di affiancare le imprese italiane sul mercato domestico in una logica sia emergenziale che strutturale”, ha detto Latini, sottolineando in tal senso l’importanza del varo del nuovo portale unico dell’export. “Il portale vuole essere un aggregatore di informazioni e servizi, un’unica porta di accesso a tutta l’offerta digitale per supportare le aziende nel loro percorso di internazionalizzazione. È un esempio concreto di quanto sia importante per le aziende italiane fare squadra”, ha aggiunto.(Res)