India: Kashmir, l’Agenzia investigativa nazionale indaga su alcuni degli attacchi ai civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia investigativa nazionale (Nia) dell’India indagherà su quattro degli attacchi contro civili sferrati dall’inizio del mese nel Territorio di Jammu e Kashmir da organizzazioni islamiste. La Nia è stata coinvolta nelle indagini sui casi del farmacista Makhan Lal Bindroo, ucciso a Srinagar il 5 ottobre; dei due insegnanti – Supinder Kour e Deepak Chand – uccisi il 7 ottobre a Sangam Eidgah; del venditore ambulante ambulante del Bihar Virender Paswan ucciso il 5 ottobre a Lal Bazar e dei due operai del Bihar – Raja Reshi Dev e Joginder Reshi Dev – uccisi il 17 ottobre a Wanpoh. Il capo di Stato maggiore dell’Esercito, generale Manoj Mukund Naravane, ha trascorso due giorni in visita nel Territorio per esaminare la situazione della sicurezza, in particolare nei distretti di Rajouri e Poonch. (segue) (Inn)