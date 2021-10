India: Kashmir, l’Agenzia investigativa nazionale indaga su alcuni degli attacchi ai civili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’inizio di ottobre sono undici i civili uccisi nel Kashmir. Tra i bersagli, oltre a lavoratori non locali ci sono appartenenti alle comunità indù e sikh, minoritarie nella regione, a maggioranza musulmana. In alcuni casi gli omicidi sono stati seguiti da rivendicazioni del Fronte di resistenza (Trf, The Resistance Front). L’8 ottobre il luogotenente governatore del Jammu e Kashmir, Manoj Sinha, una sorta di amministratore straordinario nel Territorio, privo di un’assemblea legislativa e di un governo eletto, ha annunciato un’azione repressiva e nelle ultime operazioni di sicurezza sono stati uccisi 17 militanti separatisti ed effettuati centinaia di fermi di presunti fiancheggiatori. Le forze di sicurezza, invece, hanno perso sette uomini, tutti dell’Esercito. (segue) (Inn)