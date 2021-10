Pa: Brunetta, a me spetta compito di accogliere digitalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rappresento le circa 32.000 amministrazioni e i 3,2 milioni di dipendenti pubblici che sono al tempo stesso fruitori e protagonisti della transizione digitale", ha affermato il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, nel messaggio di saluto inviato al Digital Italy Summit 2021, promosso da The Innovation Group. "Se alle mani esperte del ministro Colao è affidato il compito di realizzare le infrastrutture tecnologiche necessarie alla digitalizzazione, a me spetta garantire che la Pubblica amministrazione sia pronta ad accoglierla", ha aggiunto. (Rin)