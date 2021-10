Ue: Parlamento chiede fondo permanente per media a tutela indipendenza giornalismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo invoca la creazione di un fondo permanente dell'Unione europea per i media per salvaguardare l'indipendenza del giornalismo europeo. L'Europarlamento esprime preoccupazione per gli attacchi ai media dell'Ue in alcuni Stati membri e chiede un'azione urgente per aiutarli ad adeguarsi al "decennio digitale". In una risoluzione adottata oggi con 577 voti favorevoli, 47 contrari e 76 astensioni, i deputati spingono per un sostegno sostanziale al settore dei media da parte dell'Ue e degli Stati membri, al fine di aiutare il settore a riprendersi dalla pandemia e a trasformarsi per tenere il passo con i modelli di business in evoluzione dell'era digitale. (segue) (Beb)