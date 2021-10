Ue: Parlamento chiede fondo permanente per media a tutela indipendenza giornalismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati si dicono preoccupati per la presa statale sui media in alcuni Stati membri e per le cause legali a scopo di intimidire e mettere a tacere i giornalisti (le Slapps) e chiedono strumenti legislativi e non legislativi per proteggere le organizzazioni dei media. Al fine di salvaguardare l'indipendenza finanziaria e politica dei giornalisti e del giornalismo europeo, il Parlamento vuole un fondo permanente dell'Ue per i media e sottolinea che i fondi di recupero dell'Ue destinati ai media devono sostenere le relative organizzazioni in quei Paesi dell'Unione in cui i media devono affrontare particolari pressioni finanziarie e politiche o preoccupazioni relative allo stato di diritto. I deputati sottolineano anche i pericoli dell'"impatto economico sproporzionato" e del "comportamento predatorio" delle piattaforme globali online che dominano i mercati dei dati e della pubblicità e hanno il potere di rimuovere i contenuti legali forniti dai servizi dei media. Inoltre, chiedono l'adozione urgente delle leggi sui servizi digitali e sui mercati digitali, che possono fornire condizioni di parità per i media dell'Ue e garantire la parità di accesso ai dati e le regole sulla pubblicità politica online. (segue) (Beb)