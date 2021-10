Ue: Parlamento chiede fondo permanente per media a tutela indipendenza giornalismo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per sostenere l'industria audiovisiva dell'Ue, registi, produttori, distributori e cinema, i deputati chiedono all'Ue di sviluppare politiche fiscali speciali, così come incentivi fiscali e finanziari per promuovere la produzione e gli investimenti, la creazione di garanzie assicurative dell'Ue per le coproduzioni audiovisive e regole per garantire che i cataloghi dei servizi on-demand contengano una quota di opere europee di almeno il 30 per cento. (Beb)