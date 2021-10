Cina-Nepal: ministro degli Esteri Pechino annuncia nuova fornitura di vaccini a Katmandu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina fornirà al Nepal un nuovo lotto di vaccini contro il Covid-19, dopo le consegne effettuate a partire dallo scorso giugno. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, nel corso di una conversazione telefonica con l'omologo nepalese, Narayan Khadka. Un comunicato del ministero degli Esteri del Nepal ha precisato che la Cina donerà altri due milioni di dosi. Rinnovando l'impegno di Pechino a sostenere la ripresa post-pandemica delle economie in via di sviluppo, il capo della diplomazia di Pechino ha auspicato l'espansione della cooperazione con Katmandu anche sul fronte economico e diplomatico. In qualità di "amici di lunga data", i governi di Cina e Nepal devono "salvaguardare il vero multilateralismo e resistere alle ingerenze di altri Paesi", ha esortato Wang, esprimendo gratitudine per l'aderenza nepalese al principio di "una sola Cina" (posizione con cui Pechino rivendica la propria sovranità su Taiwan). Nell'anno del 50mo anniversario del ripristino del seggio cinese alle Nazioni Unite, Pechino non ha dimenticato il "prezioso sostegno del Nepal", ha detto Wang, sottolineando che la Repubblica popolare lavorerà per salvaguardare la "sovranità nazionale, l'indipendenza e l'integrità territoriale del Paese". Il capo della diplomazia di Katmandu ha annunciato un maggior impegno nel rafforzamento del rapporto bilaterale, sottolineando che il Nepal "non permetterà mai a nessuno di strumentalizzarlo in funzione anti-cinese". (segue) (Cip)