Cina-Nepal: ministro degli Esteri Pechino annuncia nuova fornitura di vaccini a Katmandu (2)

- Pechino ha già donato 1,8 milioni di dosi di Vero Cell (o BBIBP-CorV), prodotto da Sinopharm. Katmandu ne ha acquistati dieci milioni di dosi, quattro milioni a giugno e altri sei milioni ad agosto, tutti già ricevuti (l’ultima spedizione è del 17 settembre). Finora il preparato è stato usato per più del 50 per cento delle somministrazioni del Nepal. Il Paese ha lanciato la campagna di vaccinazione il 27 gennaio con il Covishield, ovvero l’AstraZeneca prodotto dal Serum Institute of India (Sii), di cui ha ricevuto un milione di dosi in dono da Nuova Delhi, un milione acquistato e 348 mila attraverso il programma di distribuzione internazionale Covax (per un totale di 2.348.000). Il governo nepalese aveva concluso un accordo per acquistare un altro milione di dosi, ma la consegna non è stata effettuata perché con la seconda grave ondata dell’epidemia in India le esportazioni del Serum Institute si sono interrotte. Katmandu ha dovuto rivolgersi quindi ad altri fornitori, tra i quali la Cina. Dal Giappone è giunta, mediante l’iniziativa Covax, una fornitura di 1,6 milioni di dosi di AstraZeneca, utile per i richiami dei vaccinati col Covishield. Dagli Stati Uniti, sempre mediante Covax, sono arrivati 1,5 milioni di dosi di Johnson & Johnson (Janssen Ad26.COV2.S), vaccino monodose. (Cip)