Imprese: Cingolani, la transizione energetica non è procrastinabile

- Il rapporto GreenItaly 2021 invia dei messaggi importanti in vista della Cop26 di Glasgow ormai alle porte. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nel suo intervento per la presentazione del 12mo rapporto GreenItaly 2021 di Fondazione Symbola e Unioncamere. Una buona notizia che emerge dal rapporto, secondo Cingolani, è che “non c’è stato uno stop” durante la pandemia degli investimenti verdi da parte delle imprese. Il secondo messaggio - ha detto - è che le grandi aziende hanno più capacità di investire e di rischiare ma questo “non deve rimanere” un’esclusiva per pochi per cui bisogna permettere anche alle piccole aziende di fare investimenti verdi. “Il Sud si muove, non ancora come il nord, ma oltre il 40 per cento degli investimenti nel Pnrr andranno lì, ed in alcune aree anche il 60 per cento”, ha dichiarato Cingolani. (segue) (Res)