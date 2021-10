Export: Alfonso (Simest), internazionalizzazione fattore di successo per le imprese italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’internazionalizzazione è un fattore di successo “notevole” per le aziende italiane, oltre che un “motore di crescita” per la nostra economia: in questo senso i dati sull’export danno un “grande conforto” e sono la prova che quando le istituzioni collaborano con le aziende, i risultati sono sempre molto positivi. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Simest, Mauro Alfonso, intervenendo al roadshow “Destinazione Export”. “In futuro occorre puntare sulla digitalizzazione e la sostenibilià, intervenendo con strumenti specifici. Simest ha contribuito con mezzi propri e sta lavorando per i mesi e gli anni a venire, avendo ricevuto il mandato importante di portare a termine la prima parte del Pnrr (Piano nazionale ripresa resilienza) e avendo a disposizione 1,2 miliardi di euro di risorse nuove che saranno declinate sul fondo 394, che sarà adeguato alle direttrici della digitalizzazione, della sostenibilità e del sostegno al Mezzogiorno”, ha aggiunto. (Res)