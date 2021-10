Pnrr: Orlando, terzo settore fondamentale per realizzazione progetti, subito riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le competenze del terzo settore sono fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, intervenendo all'Assemblea forum nazionale terzo settore in corso a Roma. "È importante la tempestività della riforma del terzo settore, perché arriva in un momento storico particolare per il nostro Paese, che prevede l'attuazione dei prestiti del Pnrr, il varo del social economy plan", ha aggiunto. "Per questo - ha spiegato Orlando - ho voluto impegnarmi sin dall'inizio nella co-programmazione e co-progettazione col terzo settore, perché le vostre competenze e il vostro contributo sono fondamentali". (Rin)