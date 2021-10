Colombia: arrestato in Messico ex "ministro degli Esteri" delle Farc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rodrigo Granda, ex leader delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) e firmatario degli accordi di pace del 2016, è stato arrestato martedì a Città del Messico con un'operazione finita al centro di diverse polemiche. Granda, considerato "il ministro degli Esteri" delle Farc, si era recato in Messico per partecipare a un seminario "I partiti e una nuova società" assieme ad altri membri del partito Comunes, la formazione cui confluiscono i membri dell'ex guerriglia che hanno abbandonato le armi. Una missione guidata da Rodrigo Londono, il presidente del partito noto con il nomignolo di Timochenko, che ha assicurato che prima di mettersi in viaggio, tutti i membri hanno ricevuto i permessi del caso dalla Giurisdizione speciale di pace (Jep), l'autorità che tra le altre cose vigila sul rispetto degli impegni preso dagli ex combattenti. (segue) (Mec)