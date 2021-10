Colombia: arrestato in Messico ex "ministro degli Esteri" delle Farc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di più, Granda ha detto alla rivista colombiana "Semana" che, una volta fermato all'aeroporto, aveva firmato "una rinuncia volontaria" a entrare in Messico, prenotandosi per un viaggio di ritorno in agenda oggi. Più tardi, operatori del servizio migrazione lo avrebbero portato in una zona riservata dell'aeroporto senza fornire ulteriori spiegazioni. Il partito Comunes imputa l'arresto al presidente della Colombia, Ivan Duque, che "continua ad attaccare il processo di pace e ha chiesto all'Interpol di riattivare la circolare rossa emessa contro di lui". Ma l'arresto, ha detto il ministro della Difesa della Colombia, Diego Molano, segue la circolare rossa dell'Interpol richiesta dal Paraguay per sequestro, associazione a delinquere e omicidio doloso". Si tratterebbe del caso del sequestro e omicidio della cittadina paraguaiana Cecilia Cubas Gusinky, apparsa morta nel 2005 dopo cinque mesi di sequestro. Una ulteriore polemica, squisitamente messicana, si lega all'invito che ha portato Granda e gli altri ex guerriglieri nel paese nordamericano. Il congresso è infatti organizzato dal Partito del lavoro (Pt), forza politica che sostiene il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador. (Mec)