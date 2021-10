Imprese: Donnet (Generali), sostenibilità sarà un pilastro del nuovo piano industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia multi-boutique di Generali è “unica nel settore assicurativo: abbiamo scelto una strada in linea con il nostro Dna e ha funzionato bene, con il risultato operativo dell’asset management che è cresciuto quasi del 40 per cento”. Lo ha detto Philippe Donnet, amministratore delegato di Generali, intervenendo oggi all’Insurance Day 2021 di Milanofinanza e Accenture. “Abbiamo creato questo ecosistema per sviluppare ulteriormente i nostri investimenti nell’economia reale e in asset alternativi, e sempre in quest’ottica abbiamo acquisito una società di asset management specializzata in investimenti Esg”, ha detto, ribadendo anche l’importanza della sostenibilità che sarà sempre più centrale nel piano strategico che presenteremo il 15 dicembre. “Abbiamo deciso di investire, tra il 2021 e il 2025, ulteriori importi in obbligazioni verdi e sostenibili per un valore compreso tra 8,5 e 9,5 miliardi”, ha aggiunto. (Rin)