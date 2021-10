Ue: Garavini (Iv), contro caro bollette sistema di stoccaggio comune europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impennata dei prezzi dell'energia elettrica "rischia di spingere al ribasso le ambizioni sulla conversione energetica delle principali potenze economiche, a partire da quelle europee". Lo ha dichiarato la senatrice Laura Garavini, vicecapogruppo vicaria Italia Viva-Psi e vicepresidente commissione Esteri, intervenendo in dichiarazione di voto per l'informativa del presidente del Consiglio, Mario Draghi. "Proprio il caro bollette - ha spiegato - dimostra invece che la strada della transizione è quella giusta. Se avessimo fatto il Green deal anni fa adesso non ci troveremmo in questa situazione. Perché saremmo meno dipendenti dalle energie fossili e dal gas naturale. Per contenere i prezzi e per non essere più in balia dei ricatti dei paesi fornitori di energia, è importante che l'Europa si doti in via preventiva di un sistema di stoccaggio comune europeo. Affinché il peso della transizione energetica non gravi sui più fragili". (segue) (Com)