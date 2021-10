Ue: Garavini (Iv), contro caro bollette sistema di stoccaggio comune europeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Allo stesso tempo va favorita l'innovazione aziendale. Riportando in Italia e in Europa produzioni strategiche attualmente delocalizzate in Asia. A partire dalla produzione di semiconduttori. La cui penuria ha rallentato nei mesi scorsi anche le nostre catene industriali. Lo scenario mondiale ci impone sfide crescenti. Che possono vedere il nostro Paese protagonista. A partire dalla lotta al Covid. L'Italia, infatti - ha concluso - si presenta al Consiglio europeo come punto di riferimento internazionale. Grazie al green pass abbiamo innescato un boom di vaccinazioni, tanto che diversi osservatori si chiedono se non sia opportuno imitare le nostre misure. Siamo orgogliosi di fare scuola a livello internazionale. Alla faccia di chi fa polemica". (Com)