Energia: Draghi, Italia ha fatto bene su rinnovabili ma è una partita difficile

- L’Italia ha fatto bene nella produzione di energia da fonti rinnovabili negli ultimi anni ma deve “ancora fare molto”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle repliche alle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre. “Nel 2019 il 18,2 per cento del consumo finale di energia era prodotto da fonti rinnovabili, più di Francia e Germania, e questo è sato effetto di un forte aumento rispetto al 12,8 per cento di dieci anni prima”, ha spiegato Draghi. “Abbiamo fatto bene ma dobbiamo ancora fare molto” dato che è “una partita difficile”, ha aggiunto. Secondo Draghi, l’aumento del prezzo del gas è dovuto da fattori temporanei e strutturali. Nell’ultimo caso, va ad inserirsi ad esempio “la conversione delle centrali a carbone cinesi in centrali a gas, se voi pensate che la Cina produce circa il 50 per cento dell’acciaio mondiale e gran parte di questo ha produzioni ancora alimentate a carbone, la loro conversione a gas significa che la Cina si rifornirà su gas necessariamente europeo visto che ad oggi non dispone di grandi produzioni a livello nazionale”, ha chiarito il presidente del Consiglio.(Res)