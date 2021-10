Pa: Brunetta, sfida è affiancare a tecnologia competenze di persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra sfida è questa: affiancare alla tecnologia - dei servizi digitali, delleinfrastrutture cloud e dell’interoperabilità delle banche dati - le competenze delle persone, la reingegnerizzazione dei processi organizzativi, la gestione del cambiamento". Lo ha affermato il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, nel messaggio di saluto inviato al Digital Italy Summit 2021, promosso da The Innovation Group. "Senza mai perdere di vista due obiettivi: fornire servizi migliori a cittadini e imprese e disegnare una nuova Pubblica amministrazione per una nuova Italia in una nuova Europa, capace di superare le inefficienze pregresse, di innovare e di reagire alle future trasformazioni", ha concluso il ministro. (Rin)