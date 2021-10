Recovery: Donnet (Generali), da assicurazioni potenza di fuoco importante per ripresa sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comparto assicurativo giocherà un ruolo importante nella ripresa economica sostenibile: la potenza di fuoco del settore, che in Europa vale 11 mila miliardi di euro (con Generali che ne gestisce 660), è molto importante. Lo ha detto Philippe Donnet, amministratore delegato di Generali, intervenendo oggi all’Insurance Day 2021 di Milanofinanza e Accenture. “La convergenza tra la necessità di investire nell’economia reale e in asset class alternative per sostenere la ripresa rappresenta un’opportunità storica: per il momento il quadro regolamentare non agevola questa convergenza, e spero che in futuro la situazione migliorerà”, ha detto. (Rin)