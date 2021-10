Energia: Draghi, transizione ecologica necessita tempo e soluzioni strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo continuerà a sostenere i più deboli e le piccole imprese nella transizione ecologica, “ma è necessario trovare soluzioni strutturali perché la transizione verde prenderà tempo e nel frattempo noi siamo molto dipendenti dal gas, come altri Paesi europei”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle repliche alle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre. Secondo Draghi, si tratta di una “dipendenza drammatica” e “grandissima parte di questo gas è importata”. Per questo motivo, ha rimarcato Draghi, “dobbiamo continuare a percorre la strada della transizione verde e affrontare la mitigazione degli oneri dei prezzi del gas che si impone a più fragili e nello stesso costruire soluzioni strutturali”. “Non è facile - ha sottolineato il capo del governo - ma è la strada da percorrere”. Il Consiglio europeo, ha spiegato ancora Draghi, “sarà una occasione per vedere un po’ di luce in fondo al tunnel”. (Res)