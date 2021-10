Clima: Gentiloni, Ue non può accontentarsi di ruolo di leadership

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione climatica non è "un optional" e va accelerata tramite il coordinamento a livello globale. Lo ha detto Paolo Gentiloni, commissario Ue all’Economia, nel suo intervento per la presentazione del 12mo rapporto GreenItaly 2021 di Fondazione Symbola e Unioncamere. La transizione climatica, ha detto Gentiloni, “richiede un impegno” in termini finanziari con “centinaia di miliardi di investimenti aggiuntivi per sostenere questo ritmo”. “Avremo bisogno di una finanza più verde”, ha detto il commissario europeo, parlando di segnali incoraggianti, come emerso “dall’emissione di successo” del green bond europeo che rende “la Commissione europea uno dei principali titolari di debito a livello globale” nel settore. “Noi non possiamo accontentarci della leadership europea e per questo Glasgow è così importante”, ha proseguito Gentiloni sottolineando che gli impegni vanno condivisi a livello mondiale. “Questa transizione sarà possibile soltanto se nessuno sarà lasciato indietro”, ha aggiunto il commissario europeo. (Res)