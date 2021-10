Francia: industria chimica prevede 120 mila nuove assunzioni entro il 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore dell'industria chimica prevede di assumere 120 mila dipendenti tra 2021 e 2025 in Francia, dove ne impiega già 220 mila. Lo ha reso noto Luc Benoit-Caittin, presidente di "France Chimie", associazione che riunisce gli industriali del settore. "Abbiamo l'ambizione di essere il motore della transizione ecologica", ha detto Benoit Caittin, durante le celebrazioni per il centenario dell'associazione. La crescita media dell'1,4 per cento registrata nel settore negli ultimi quindici anni "dovrebbe continuare per i prossimi anni", ha aggiunto il presidente di France Chimie. (Frp)