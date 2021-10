Difesa: Donno (M5s), buon lavoro a nuovi vertici forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rivolgo, a nome mio e dei miei colleghi della commissione Difesa del Senato, i migliori auguri di buon lavoro al nuovo capo di Stato Maggiore della Difesa, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, e ai nuovi capi di Stato Maggiore di Marina e Aeronautica, ammiraglio Enrico Credendino e generale Luca Goretti. Un sentito ringraziamento per l'operato svolto del capo di SMD uscente generale Enzo Vecciarelli e ai vertici di Marina e Aeronautica uscenti, lo stesso ammiraglio Cavo Dragone e il generale Alberto Rosso". Lo afferma, in una nota, la senatrice Daniela Donno, capogruppo del M5s nella commissione Difesa di palazzo Madama. (Com)