Imprese: Sace e Regione Marche, protocollo d’intesa per favorire sviluppo aziende marchigiane

- Sace e Regione Marche hanno siglato un’intesa per sostenere le imprese marchigiane nelle attività di export e promozione del Made in Italy. Stando al reltivo comunicato stampa, le principali iniziative legate all’accordo saranno organizzate con la finalità di migliorare la conoscenza dei prodotti e servizi di Sace, mettendo a disposizione quelli rispondenti alle esigenze del tessuto imprenditoriale locale, facilitare l’accesso delle Pmi marchigiane al know-how specialistico di Sace, mettere a disposizione i report Sace sui rischi relativi ai paesi di maggiore interesse per l’export marchigiano, promuovere l’attività di business matching. “L'intesa consentirà alle imprese marchigiane di accedere ai tanti strumenti Sace con un canale dedicato e preferenziale di cui le nostre imprese potranno beneficiare in un momento di ripresa degli scambi con l'estero e di rilancio su nuovi mercati: questo importante protocollo si inserisce nel più ampio quadro di insieme previsto dal piano per l’internazionalizzazione 2021, nel quale il coordinamento tra le istituzioni e gli strumenti a supporto dell'export costituiscono la strategia sulla quale il governo regionale intende puntare, per massimizzare gli effetti e favorire la ripresa e la crescita dei sistemi produttivi marchigiani”, ha commentato il vicepresidente e assessore alla Attività produttive, Mirco Carloni. (segue) (Com)