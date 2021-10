Recovery: Giovannini, testo su rigenerazione urbana sia accompagnato da un fondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una riqualificazione è necessaria, e stiamo lavorando per un testo sulla rigenerazione urbana che dovrà essere accompagnato da un fondo, magari pluriennale, che finanzi interventi di questi tipo. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo al webinar “Le città verdi: mobilità, sostenibilità ambientale, ecotecnologia” organizzato da Rcs Academy. “La proposta è quindi di utilizzare lo schema concettuale del Pnrr per integrare e potenziare azioni che non possiamo realizzare con i fondi europei”, ha detto, aggiungendo che “siamo partiti velocemente con l’attuazione del Pnrr, e tra qualche settimana avremo completato l’assegnazione dei quasi 60 miliardi allocati al ministero”. (Rin)