Vaticano: Papa, se la libertà non è al servizio del bene è sterile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, nel corso dell'udienza generale di questa mattina, prosegue con la catechesi sulla libertà ispirata alla Lettera ai Galati. Bergoglio parla di una "libertà guidata dall'amore" che "è l'unica che rende liberi gli altri e noi stessi - dice il Papa - che sa ascoltare senza imporre, che sa voler bene senza costringere, che edifica e non distrugge, che non sfrutta gli altri per i propri comodi e fa loro del bene senza ricercare il proprio utile". Insomma, prosegue il Pontefice, "se la libertà non è a servizio del bene rischia di essere sterile e non portare frutto. Invece, la libertà animata dall'amore conduce verso i poveri, riconoscendo nei loro volti quello di Cristo". "Rinati in Cristo - ricorda il Pontefice -, siamo passati da una religiosità fatta di precetti alla fede viva, che ha il suo centro nella comunione con Dio e con i fratelli. Siamo passati dalla schiavitù della paura e del peccato alla libertà dei figli di Dio". Bergoglio spiega a fedeli e pellegrini il cuore della libertà: "Non è un vivere libertino, secondo la carne ovvero secondo l'istinto, le voglie individuali e le proprie pulsioni egoistiche; al contrario, la libertà di Gesù ci conduce a essere - scrive l'Apostolo - 'a servizio gli uni degli altri'. La vera libertà, in altre parole, si esprime pienamente nella carità. Ancora una volta ci troviamo davanti al paradosso del Vangelo: siamo liberi nel servire; ci troviamo pienamente nella misura in cui ci doniamo; possediamo la vita se la perdiamo. Ma come si spiega questo paradosso? La risposta dell'Apostolo è tanto semplice quanto impegnativa: 'mediante l'amore'. (Civ)