Export: oggi la seconda tappa del roadshow regionale, previsto intervento di Di Maio

- Prosegue il primo roadshow regionale "Destinazione Export" promosso dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) e realizzato da Agenzia Ice, Sace e Simest e, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Unioncamere. Dopo il primo appuntamento del 27 settembre relativo al Mezzogiorno e alle isole, è dedicata al Nord-est la seconda delle quattro tappe virtuali previste per approfondire gli strumenti e le misure di supporto all'export messi a disposizione dal Sistema Paese e riuniti in nel portale pubblico Export.gov.it, uno strumento unico nel panorama nazionale sviluppato su impulso del Maeci nel quadro delle strategie della Cabina di Regia per l'internazionalizzazione. Le tappe, divise per aree regionali, saranno trasmesse in live streaming e avranno l'obiettivo di 'guidare' le Pmi lungo sette step fondamentali per avviare e consolidare la propria presenza all'estero. Il Roadshow è pensato quindi sia per chi ha intenzione di avvicinarsi ai mercati esteri, sia per chi opera già oltreconfine ma intende dare una spinta in più al proprio business: prepararsi a esportare; identificare i Paesi target; pianificare l'ingresso nel mercato; promuovere e digitalizzare il business; negoziare il contratto commerciale; gestire il rischio e la liquidità; continuare a crescere. Alla seconda tappa interverranno alle ore 11:00 Luigi Di Maio, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale; Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; Carlo Ferro, presidente Agenzia Ice; Pierfrancesco Latini, amministratore delegato Sace; Mauro Alfonso, amministratore delegato Simest.(Res)