Previdenza: Corte Conti, approvata relazione Enpaia su esercizio 2020

- Il bilancio di esercizio della Fondazione Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Enpaia), riguardante la gestione ordinaria e la gestione speciale relativa al "Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali", chiude con un utile che passa da euro 14.909.356 del 2019 ad euro 17.614.677, nel 2020. Nei risultati dell'esercizio, però, hanno un peso determinante i rendimenti del patrimonio immobiliare e mobiliare per il quale la Corte ripetutamente ha invitato l'ente alla prudente valutazione e al bilanciamento dei rischi, con attenzione agli obiettivi di lungo termine che sono propri delle gestioni previdenziali. Il patrimonio netto cresce passando da euro 137.036.186 nel 2019 ad euro 154.650.863, coerentemente con l'utile dell'esercizio. E' quanto emerge dalla relazione sulla gestione finanziaria per l'esercizio 2020 di Enpaia, approvata dalla Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti con deliberazione n. 90 del 2021. Ne dà notizia in una nota la Corte dei Conti. (segue) (Com)