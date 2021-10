Previdenza: Corte Conti, approvata relazione Enpaia su esercizio 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercizio 2020, caratterizzato dall'emergenza pandemica da Covid, ha visto la Fondazione adottare molteplici disposizioni in favore degli iscritti, in linea con le disposizioni del governo, che hanno prevalentemente riguardato forme di sussidio al reddito e slittamento dei termini della riscossione delle contribuzioni. La cassa, che gestisce con autonomia finanziaria forme di previdenza in favore di dirigenti e impiegati tecnici e amministrativi assunti presso imprenditori agricoli, enti di diritto pubblico e istituti volti a tutelare e promuovere l'agricoltura, consorzi di bonifica, aziende esercenti concessioni di tabacco e frantoi di olive, svolge un importante ruolo nel settore dell'agricoltura italiana curando tre forme di gestione previdenziali: ordinaria, speciale riferita ai dipendenti dei consorzi di bonifica e separata per i periti agrari e gli agrotecnici che svolgono attività autonoma di libera professione, anche unitamente ad attività di lavoro dipendente. (segue) (Com)