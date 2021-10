Previdenza: Corte Conti, approvata relazione Enpaia su esercizio 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gestione degli immobili di proprietà di Enpaia nell'esercizio 2020 subisce anch'essa l'effetto dell'emergenza pandemica che ha prodotto una stagnazione di tale settore del mercato, ma presenta, complessivamente, un andamento positivo ed un rendimento netto pari all'1,65 per cento, in flessione rispetto all'1,97 per cento registrato nel 2019. In considerazione del contributo atteso dal patrimonio immobiliare all'equilibrio dei conti, la Corte ha ribadito la raccomandazione di mantenere adeguata attenzione alla gestione, considerandola una rilevante area di rischio, già nel medio periodo. La gestione di tali asset - considerati al mero valore dei libri contabili - offre spazi di efficientamento dei loro apporti finanziari. Al 31 dicembre 2020 i crediti vantati nei confronti delle aziende iscritte e dei consorzi di bonifica sono aumentati rispetto al precedente esercizio di 5,9 milioni di euro per un totale a 79 milioni che, al netto del fondo svalutazione crediti, diminuiscono a 53,6 milioni (48,5 milioni nel 2019). Restano di importo elevato anche i crediti verso i locatari che aumentano passando da 15 milioni a 18,6 milioni di cui 2 agli anni precedenti il 2007. (Com)