Roma: incursione notturna nel supermercato a Formello, ladri scappano a mani vuote

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno forzato la porta del supermercato Ipercarni in viale Africa a Formello con l’obiettivo di svuotare le casse automatiche contenenti parte dell’incasso dei giorni precedenti. I malviventi hanno agito nel corso della notte ma sono dovuti scappare a mani vuote per il pronto intervento dei carabinieri della compagnia Cassia. All’arrivo dei militari i ladri erano già fuggiti ma senza poter portare via nulla. Le indagini si stanno concentrando sulle immagini registrate dalle telecamere interne.(Rer)