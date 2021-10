Migranti: Tunisia, recuperate 53 persone al largo delle isole Kerkennah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità della Guardia costiera e della Marina militare della Tunisia sono riuscite ieri a recuperare 53 migranti di nazionalità tunisina a 38 chilometri di distanza dalla costa, al largo delle isole Kerkennah, nel governatorato di Sfax. Lo ha riferito il ministero della Difesa, affermando che i migranti sono partiti da Chebba, il punto più orientale del Sahel tunisino, il 17 ottobre per raggiungere le coste europee. A lanciare la richiesta di soccorso sarebbero stati gli stessi tunisini a bordo del natante in difficoltà. Il ministero dell'Interno ha rivelato ieri che le unità della Guardia costiera hanno sventato la notte tra 18 e 19 ottobre 18 tentativi di migrazione illegale in tutto il territorio tunisino, fermando 340 persone.(Tut)