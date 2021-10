© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassonetto in fiamme a Ostia. Ad accorgersi che il contenitore della carata stava bruciando, la notte scorsa alle 3.20 ad Ostia, sono i carabinieri impegnati nel controllo in via Lungomare degli Abruzzi. Immediatamente sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno spento il rogo impedendo che le fiamme si propagassero ad altri cassonetti.(Rer)