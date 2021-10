Imprese: Federazione Moda Italia e World Capital, retail High street verso graduale ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante gli effetti della pandemia siano ancora persistenti sul nostro Paese, il settore retail ha iniziato a reagire mostrando i primi segnali positivi: guardando al mercato immobiliare Retail high street in Italia, è il Nord a trainare il comparto con una percentuale di tasso di sconto in lieve diminuzione, una forbice dei canoni di locazione che si allarga e rendimenti in lieve ridimensionamento, mentre lo scenario è più stabile al Centro e i canoni di locazione al Sud risultano ancora in lieve calo. Questo è quanto emerge dal nuovo rapporto “Fashion High Street 2021 - come il comparto sta reagendo agli effetti della pandemia” di World Capital e Federazione Moda Italia. Dando uno sguardo alle fasi congiunturali salienti del settore retail, si legge in una nota, secondo Federazione Moda Italia i dati risultano più confortanti rispetto ai primi mesi dell’anno: dal mese di aprile la percentuale di aziende che ha optato per la cassa integrazione è in costante calo. Per quanto riguarda la risposta dei consumatori, il trend si orienta maggiormente verso un progressivo ritorno agli acquisti nei negozi di prossimità dopo il forzato ricorso all’online, dovuto principalmente alle restrizioni nei movimenti e alle limitate occasioni d’incontro, ma anche alle nuove modalità di lavoro, che hanno modificato flussi e abitudini dei consumatori. (segue) (Com)