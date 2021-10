Imprese: Federazione Moda Italia e World Capital, retail High street verso graduale ripresa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La pandemia ha portato alla chiusura complessiva dei nostri negozi per 138 giorni, pari al 35 per cento della capacità lavorativa: di questa situazione si sono sicuramente avvantaggiati i colossi del web, quelle multinazionali ben strutturate anche dal punto di vista logistico che hanno ottenuto una importante rendita di posizione e sulle quali continuiamo a ribadire la necessità di parità di regole nonché di una coerente tassazione”, ha commentato Renato Borghi, presidente di Federazione Moda Italia. “Abbiamo, quindi, sottolineato al governo l’improcrastinabile necessità di estendere, nella prossima manovra di bilancio, il contributo sotto forma di credito d’imposta del 30 per cento delle eccedenze di magazzino, ad oggi previsto inspiegabilmente solo per l’industria della moda, anche e soprattutto alla distribuzione commerciale del fashion: c’è da dire, comunque, che questo periodo è stato utile per accelerare anche il percorso di digitalizzazione dei nostri store, basti pensare che nel 2019 solo il 14,4 per cento delle imprese del dettaglio moda aveva associato alla vendita tradizionale l’e-commerce, mentre nei primi mesi del 2021 la percentuale è salita al 51,2 per cento”, ha aggiunto. Il digitale, prosegue la nota, gioca quindi un ruolo fondamentale per il consumatore e per gli operatori commerciali. (segue) (Com)