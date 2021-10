Imprese: Federazione Moda Italia e World Capital, retail High street verso graduale ripresa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mercato del lusso, prosegue la nota, le vendite online hanno costituito in tutto il mondo 49 miliardi di euro nel 2020, in crescita rispetto ai 33 miliardi di euro del 2019: facendo una previsione per il futuro, si stima che tra il 2021 e il 2025 la dimensione del mercato e-commerce potrebbe crescere a livello globale a un tasso annuale dell’11,6 per cento. “Volendo fare una previsione per il futuro, possiamo ipotizzare che se gli incubatori commerciali vorranno adeguarsi e reagire all’attuale domanda dell’e-commerce e alla forte saturazione della domanda dettata da un’offerta sovradimensionata (soprattutto nel Nord Italia) dovranno puntare su particolari fattori: in primo luogo ci si dovrà orientare su spazi flessibili e polifunzionali, degli entertainment centre, veri e propri luoghi mixed-use in cui non solo fare shopping, ma anche vivere, lavorare e divertirsi”, ha commentato Andrea Faini, amministratore delegato di World Capital. “Non mancherà la componente digital con servizi di delivery e click and collect, tecnologie per la sosta innovative e molto altro: ma anche spazi sostenibili e a basso impatto”, ha concluso. (Com)