Bahrein: lezione su poetica Dante per Settimana della Lingua

- L'ambasciata d'Italia a Manama annuncia che oggi si svolgerà una lezione online sulla figura di Beatrice, simbolo di amore spirituale e d’ispirazione poetica descritta da Dante, tenuta da Leyla Livraghi, collaboratrice del Progetto Hypermedia Dante Network del Dipartimento di Filologia, letteratura e linguistica dell’Università di Pisa, nell’ambito delle attività del Centro di cultura italiano Grazia Deledda presso la Royal University for Women in Bahrain. Beatrice è il tema ideale per introdurre il pubblico all’opera e alla poetica di Dante. Questa figura femminile non riveste soltanto il ruolo di oggetto dell’amore spirituale del Sommo Poeta ma rappresenta il simbolo stesso dell’ispirazione poetica dantesca in due delle sue opere principali: la “Vita nova”, opera di gioventù, e naturalmente nel suo capolavoro, la “Divina Commedia”. Beatrice sarà introdotta come personaggio storico nel contesto della Firenze tardo-medievale, in cui si muoveva e operava lo stesso Dante. Verrà anche analizzata come personaggio letterario nelle due opere considerate, leggendo e commentando anche due delle pagine poetiche più belle che Dante le ha dedicato: il sonetto “Tanto gentile e tanto onesta pare” e il ritorno di Beatrice in Purgatorio XXXI, 19-39. Si concluderà infine con uno sguardo verso il fascino che Beatrice ha esercitato nella storia dell’arte e nello specifico per il movimento artistico del XIX secolo noto come ‘preraffaelliti’. (Com)