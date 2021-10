Spagna: ministro Interno, nessun accordo su bilancio in cambio liberazione detenuti Eta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, ha respinto le parole di Arnaldo Otegi con le quali sosteneva che il suo partito, Eh Bildu, avrebbe sostenuto la prossima legge di bilancio in cambio della liberazione di 200 prigionieri dell'ex organizzazione terroristica Eta. "Nessuno può pensare che in uno stato di diritto la legge non venga applicata. Qui si applica la legge in ogni momento", ha replicato il ministro, aggiungendo che l'unica ragione che dovrebbe spingere il partito indipendentista basco a sostenere il bilancio è perché sono "i più sociali della storia" e serviranno "per la ripresa economica del Paese". In merito al "rammarico" espresso da Otegi per le vittime del terrorismo dell'Eta e per le "sofferenze che hanno sopportato", Grande-Marlaska ha ammesso che si tratta di un "passo avanti", chiarendo, tuttavia, che "ne sono necessari altri". A questo proposito, il ministro dell'Interno ha invitato a "condannare gli omaggi" ai membri dell'Eta in quanto queste manifestazioni "sono minacciose per qualsiasi democratico". In tal senso, Grande-Marlaska ha detto che il suo dicastero sta lavorando a una modifica del quadro giuridico "per impedire che tali tributi abbiano luogo". (Spm)