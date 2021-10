Reddito cittadinanza: Toninelli (M5s), siamo con Draghi, bene decisione di non cancellarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Presidente Draghi, siamo con lei e la sosteniamo quando si oppone a coloro che attaccano i poveri cercando di eliminare il reddito di cittadinanza. Bene ha fatto a non cedere alla loro opportunistica cattiveria di cancellarlo. Lo sappiamo che togliere soldi alla parte più debole della società e dirottarli alle tante potenti corporazioni esistenti fa guadagnare soldi e potere ai politici che lo fanno". Lo ha dichiarato in Aula il senatore del M5s Danilo Toninelli, intervenendo dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi in vista del Consiglio europeo. (Com)