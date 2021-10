Vaticano: Papa, libertà è carità non fare quello che voglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La libertà si raggiunge mediante l'amore e il servizio dei fratelli. Lo ricorda Papa Francesco commentando la Lettera ai Galati durante l'udienza generale. "Ma attenzione - mette in guardia Francesco -: non con l'amore intimistico, da telenovela, non con la passione che ricerca semplicemente quello che ci va e ci piace, ma con l'amore che vediamo in Cristo, la carità: questo è l'amore veramente libero e liberante. E l'amore che risplende nel servizio gratuito, modellato su quello di Gesù, che lava i piedi ai suoi discepoli". Per Paolo, spiega il papa, "la libertà non è 'fare quello che pare e piace'. Questo tipo di libertà, senza un fine e senza riferimenti, sarebbe una libertà vuota. E infatti lascia il vuoto dentro: quante volte, dopo aver seguito solo l'istinto, ci accorgiamo di restare con un grande vuoto dentro e di aver usato male il tesoro della nostra libertà, la bellezza di poter scegliere il vero bene per noi e per gli altri. La vera libertà ci libera". Da qui il monito: "Smascherare le libertà egoistiche". (segue) (Civ)