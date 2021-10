Etiopia: bombardata di nuovo Macallè, si continua a combattere nell'Amhara e nell'Afar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, stando agli ultimi aggiornamenti sul campo, sono tre i fronti principali in cui si sta combattendo nella regione degli Amhara: nell'area di Gashena, situata al confine con il Tigrè; a Dessiè, nell'est della regione (che stando ad alcune fonti sarebbe caduta nelle mani dei tigrini, sebbene non vi sia conferma ufficiale); a Kombolcha, nel sud della regione al confine con l'Afar. In quest'ultima regione, secondo quanto riporta l'account Twitter "Ethiopia Map", l'esercito federale etiope ha nel frattempo portato rinforzi provenienti dal distretto occidentale di Mille nell'area di Sifra, mentre pesanti combattimenti sono stati segnalati nelle vicinanze di Wichale, nella regione degli Amhara, dopo che le Forze di difesa del Tigrè (Tdf) hanno catturato la città e le Forze armate nazionali dell'Etiopia (Endf) hanno lanciato un contrattacco di successo costringendo i tigrini alla ritirata. Si continua a combattere anche per il controllo strategico dell'autostrada A2, che collega Addis Abeba a Macallè. Intanto migliaia di rinforzi delle milizie tigrine si stanno dirigendo verso il fronte, sebbene la maggior parte sia male armata, mentre attacchi aerei e bombardamenti sono stati segnalati anche a nord di Hayk, sempre nella regione degli Amhara, mentre le Tdf cercano di aggirare nuovamente le difese sulla strada per Dessiè. (Res)